Бешикташ Стамбул — Лондон Лайонс. Прямая трансляция
Баскетбол

Джейсон Кидд выделил черты Купера Флэгга, которые станут сильнейшими сторонами «Далласа»

Комментарии

Главный тренер «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд поделился своими впечатлениями от игры 18-летнего американского баскетболиста Купера Флэгга, выбранного под первым номером драфта-2025 НБА.

«Его умение обращаться с мячом, делать точные передачи, совершать пик-н-роллы станет одной из сильнейших сторон нашей команды. Я считаю, что он отлично справился с поиском свободных игроков [в матче с «Оклахомой»]. Для 18-летнего юноши это действительно нечто особенное, и даже забавно — наблюдать за тем, как он обращается с мячом в таких ситуациях, и я уверен, что он будет становиться только лучше», — приводит слова Кидда портал NBA Analysis.

