Бешикташ Стамбул — Лондон Лайонс. Прямая трансляция
«У нас одно место вакантно». БК «Зенит» потроллил Леброна, анонсировавшего важное решение

«У нас одно место вакантно». БК «Зенит» потроллил Леброна, анонсировавшего важное решение
Пресс-служба санкт-петербургского клуба «Зенит» опубликовала ироничное сообщение, обращённое к 40-летнему чемпиону Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лёгкому форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» американцу Леброну Джеймсу. Ранее ветеран «озёрников» назвал его «Решение всех решений».

«Король, не тяни с ответом. Мы уже всё понимаем! У нас ещё одно место вакантно», — сказано в пресс-релизе.

Напомним, в 2010 году Джеймс сделал объявление о переходе из «Кливленд Кавальерс» в «Майами Хит» в телевизионном спецвыпуске ESPN под названием «Решение». Это событие стало одним из самых обсуждаемых в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Решение Леброн пообещал назвать в 12:00 по тихоокеанскому времени (19:00 мск).

