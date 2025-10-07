Скидки
Руди Гобер объяснил своё решение пропустить Евробаскет-2025

Руди Гобер объяснил своё решение пропустить Евробаскет-2025
Комментарии

Центровой клуба НБА «Миннесота Тимбервулвз» и сборной Франции Руди Гобер объяснил своё решение не выступать за национальную команду на чемпионате Европы по баскетболу в 2025 году.

«Как бы я ни любил играть за национальную команду, этим летом мне пришлось принять решение подзарядить батарейки. Это мне позволило иначе работать в межсезонье. Я смог укрепить тело, стать сильнее.

Мне как спортсмену, который любит соревноваться, такие решения всегда даются не просто. Но стоит подходить ко всему разумно и думать о том, что лучше для твоего физического и психического здоровья», – приводит слова Гобера NY Times.

