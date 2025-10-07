Скидки
Леброн Джеймс останется в НБА, «Решение» оказалось рекламой алкоголя — Bleacher Report

Аудио-версия:
Комментарии

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс остаётся в Национальной баскетбольной ассоциации и проведёт в лиге 23-й для себя сезон. Об этом сообщает издание Bleacher Report.

Чуть ранее компания Hennessy опубликовала на своей странице в социальных сетях ролик, который начинался точно так же, как анонс «Важного решения» Леброна, однако он оказался рекламой алкогольного напитка.

6 октября Джеймс сообщил об ожидаемом анонсе, который назвал «Решение всех решений».

Напомним, в 2010 году Джеймс сделал объявление о переходе из «Кливленд Кавальерс» в «Майами Хит» в телевизионном спецвыпуске ESPN под названием «Решение». Это событие стало одним из самых обсуждаемых в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Леброн является четырёхкратным чемпионом НБА. Игрок четырежды получал награду MVP и столько же раз становился самым ценным игроком финальных серий. 21 раз принимал участие в Матче всех звёзд североамериканской лиги.

