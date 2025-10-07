Скидки
Стив Керр: в спорте у работы тренером есть свой срок. Но это не мой случай

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр рассказал, почему по-прежнему не принял решения насчёт своего будущего в карьере.

«В спорте, как и в любом виде деятельности, у тренерской работы есть свой срок годности. Если вы как тренер чувствуете, что больше не можете соответствовать требованиям, то приходит время для того, чтобы уйти. Однако не думаю, что это правильно. И не считаю, что я нахожусь в такой ситуации.

Мне комфортно работать с игроками. Я знаю, что они уважают меня. Мы отлично ладим. Если бы вы спросили меня, то предположил бы, что так будет продолжаться и в будущем. Но не уверен, что это лучший вариант. Просто хочу увидеть, к чему всё это приведёт.

Как я уже говорил, меня устраивает любой исход, но мне нравится то, что делаю, и думаю, что буду продолжать этим заниматься», — приводит слова Керра портал NBC Sports.

