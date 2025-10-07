Адетокунбо: моя цель — войти в топ-10 величайших игроков НБА в истории к концу карьеры

30-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лидер клуба «Милуоки Бакс» грек Яннис Адетокунбо, выступающий на позиции форварда, рассказал, чего хочет добиться к концу своей профессиональной карьеры.

«Это моя цель [войти в число величайших], однако я пока не достиг её. Постараюсь добиться этого же результата к концу карьеры. Мне предстоит ещё много работы, но постараюсь достичь этой цели», — приводит слова Адетокунбо портал Basketball Network.

