Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бешикташ Стамбул — Лондон Лайонс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Адетокунбо: моя цель — войти в топ-10 величайших игроков НБА в истории к концу карьеры

Адетокунбо: моя цель — войти в топ-10 величайших игроков НБА в истории к концу карьеры
Комментарии

30-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лидер клуба «Милуоки Бакс» грек Яннис Адетокунбо, выступающий на позиции форварда, рассказал, чего хочет добиться к концу своей профессиональной карьеры.

«Это моя цель [войти в число величайших], однако я пока не достиг её. Постараюсь добиться этого же результата к концу карьеры. Мне предстоит ещё много работы, но постараюсь достичь этой цели», — приводит слова Адетокунбо портал Basketball Network.

Ранее авторитетный американский инсайдер ESPN Шэмс Чарания рассказал, в какую команду НБА мог перейти Яннис Адетокунбо в минувшее межсезонье.

Материалы по теме
Стало известно, в какую команду НБА мог перейти Яннис Адетокунбо в межсезонье — источник
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android