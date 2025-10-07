Тейтум стал советником главного тренера команды Университета Дьюка

27-летний американский игрок и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джейсон Тейтум, выступающий на позиции лёгкого форварда за «Бостон Селтикс», стал баскетбольным директором команды Университета Дьюка в NCAA. Об этом сообщила пресс-служба коллектива.

Тейтум в команде будет выполнять роль советника главного тренера.

Напомним, Тейтум порвал ахиллово сухожилие в четвёртом матче второго раунда плей-офф НБА этого года с «Нью-Йорк Никс». С тех пор он пока не появлялся на паркете. «Кельты» проиграли сопернику со счётом 2-4 и вылетели из постсезона. Тейтум был выбран «Бостоном» на драфте НБА 2017 года под третьим номером.