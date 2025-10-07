«Одно из лучших решений в моей жизни». Легендарный Аллен Айверсон — об отказе от алкоголя

Член Зала славы баскетбола и 11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Аллен Айверсон поделился мнением о решении бросить пить алкогольные напитки.

«Решение бросить пить алкоголь шесть месяцев назад было лучшим из всех, которые я когда-либо принимал», — приводит слова Айверсона портал Bleacher Reporter.

Аллену 50 лет. В качестве профессионального баскетболиста Айверсон дебютировал в 1996 году. В НБА американский атлет выступал до 2010 года. Аллен играл за такие клубы, как «Филадельфия Сиксерс», «Денвер Наггетс», «Детройт Пистонс», «Мемфис Гриззлиз» и «Бешикташ».