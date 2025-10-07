Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 7 октября, прошли три матча 2-го тура сезона-2025/2026 Еврокубка. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Еврокубок. Результаты матчей 7 октября:

«Нептунас» — У-БТ — 102:107;

«Ратиофарм» Ульм — «Паниониос» — 103:96;

«Бешикташ» — «Лондон Лайонс» — 99:73.

Групповая стадия Еврокубка стартовала 30 сентября 2025 года и продолжится 1 мая 2026 года. В каждой из двух групп клубы встретятся друг с другом на домашней арене и в гостях.

В раунд плей-офф выйдут шесть коллективов из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат путёвку сразу в четвертьфинал.

Напомним, действующим обладателем титула Еврокубка является «Хапоэль» из Тель-Авива (Израиль). В финале израильский клуб встречался с испанским коллективом «Гран Канария» и победил в двух матчах.