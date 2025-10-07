Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Еврокубок: результаты матчей 7 октября

Еврокубок: результаты матчей 7 октября
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 7 октября, прошли три матча 2-го тура сезона-2025/2026 Еврокубка. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Еврокубок. Результаты матчей 7 октября:

«Нептунас» — У-БТ — 102:107;
«Ратиофарм» Ульм — «Паниониос» — 103:96;
«Бешикташ» — «Лондон Лайонс» — 99:73.

Еврокубок . Группа A. 2-й тур
07 октября 2025, вторник. 19:00 МСК
Нептунас
Клайпеда, Литва
Окончен
102 : 107
У-БТ
Клуж-Напока, Румыния
Еврокубок . Группа B. 2-й тур
07 октября 2025, вторник. 20:00 МСК
Ратиофарм Ульм
Ульм, Германия
Окончен
103 : 96
Паниониос
Афины, Греция
Еврокубок . Группа B. 2-й тур
07 октября 2025, вторник. 20:00 МСК
Бешикташ
Стамбул, Турция
Окончен
99 : 73
Лондон Лайонс
Лондон, Великобритания

Групповая стадия Еврокубка стартовала 30 сентября 2025 года и продолжится 1 мая 2026 года. В каждой из двух групп клубы встретятся друг с другом на домашней арене и в гостях.

В раунд плей-офф выйдут шесть коллективов из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат путёвку сразу в четвертьфинал.

Напомним, действующим обладателем титула Еврокубка является «Хапоэль» из Тель-Авива (Израиль). В финале израильский клуб встречался с испанским коллективом «Гран Канария» и победил в двух матчах.

Календарь Еврокубка сезона-2025/2026
Турнирная таблица Еврокубка сезона-2025/2026
Материалы по теме
Еврокубок: результаты матчей 2 октября
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android