«У него мощная энергия и уникальный взгляд». Вембаньяма выразил восхищение Гарнеттом

21-летний лидер и центровой клуба «Сан-Антонио Спёрс» француз Виктор Вембаньяма восхитился менталитетом чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» американца Кевина Гарнетта.

«У Кевина Гарнетта уникальный взгляд на то, как выстраивать отношения с командой, соперниками, судьями и даже с прессой. У него мощная энергия, но он умеет ей управлять и использовать во благо», — приводит слова Вембаньямы портал NBA Analysis.

В прошлом сезоне НБА Вембаньяма провёл 46 матчей, в среднем набирая 24,3 очка, делая 11 подборов и 3,7 передачи за игру. Также на его счету в среднем 3,8 блок-шота. Француз реализовывал 47,6% бросков с игры, при этом точность его трёхочковых составила 35,2%, а штрафных — 83,6%.