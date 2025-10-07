Скидки
Леброн пропустит предсезонные матчи НБА из-за проблем со здоровьем — Шэмс Чарания

40-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), играющий на позиции лёгкого форварда в «Лос-Анджелес Лейкерс», американец Леброн Джеймс пропустит предсезонные матчи НБА, поскольку ожидается, что он не будет в форме к началу регулярного чемпионата из-за раздражения нерва в ягодичной мышце. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Шэмс Чарания в эфире телеканала ESPN.

Леброн присоединился к калифорнийскому клубу после сезона-2017/2018 НБА после того, как стал неограниченно свободным агентом. За эти сезоны помог «Лос-Анджелес Лейкерс» взять чемпионство в сезоне-2019/2020.

