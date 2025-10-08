Лука Дончич организовал мероприятие для сплочения игроков «Лейкерс» — инсайдер

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Словенский разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич устроил мероприятие для команды, сообщил инсайдер Дэйв Макменамин на своей странице в социальной сети.

Как сообщает источник, Дончич организовал тест-драйв автомобилей марки Porsche для всей команды, причём баскетболисты получили по три разных автомобиля для тестирования на трассе. Целью мероприятия стало сплочение коллектива.

В сезоне-2024/2025 «Лейкерс» завершили регулярный чемпионат с результатом 50 побед и 32 поражения, заняв третье место в турнирной таблице Западной конференции. В первом раунде плей-офф команда уступила «Миннесоте Тимбервулвз» со счётом 1-4 в серии.

Дончич стал игроком «Лос-Анджелеса» 2 февраля 2025 года в результате обмена между «озёрниками» и «Даллас Маверикс».