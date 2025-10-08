Эл Хорфорд высказался об игре со Стефеном Карри

39-летний новичок «Голден Стэйт Уорриорз» Эл Хорфорд высказался о своей игре в одной команде со Стефеном Карри.

«Когда я играю со Стефеном Карри, моя цель — максимально облегчить ему игру. Отдать мяч или поставить хороший заслон, делать всё необходимое, чтобы нападение продолжало движение. Стефен — очень умный игрок, с ним легко, и он иногда сам подсказывает, что делать. Он проделывает невероятную работу, постоянно терроризируя защитников лиги каждым своим движением. Это то, чем я обязательно воспользуюсь», — приводит слова Эла Хорфорда инсайдер Энтони Слейтер.

В сезоне-2024/2025 Хорфорд, выступавший за «Бостон Селтикс», принял участие в 60 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал девять очков, 6,2 подбора и 2,1 передачи при 42,3% реализации бросков с игры и 36,3% из-за дуги.