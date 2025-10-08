Адетокунбо объяснил спортивное долголетие Леброна и других ветеранов НБА

Лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо поделился мнением о ветеранах НБА, а также высказался о спортивном долголетии.

«Эти ребята много лет играют на высочайшем уровне. Они прекрасно заботятся о своём теле. Именно поэтому сейчас баскетболисты выступают дольше, и я хочу идти тем же путём. Теперь игроки лучше понимают своё тело и то, чего хотят достичь. Если не следуешь примеру таких игроков, как Винс Картер, Дирк Новицки, Леброн Джеймс… Если не следуешь их примеру, то даже не знаю, примеру кого вообще можно следовать.

У нас есть доступ к новым методикам и технологиям, мы можем лучше заботиться о себе. Думаю, нужно хотя бы четыре раза в год посещать врачей и физиотерапевтов, чтобы обсудить цели, здоровье и задачи на сезон. Это мой 13-й сезон. Думаю, в 36 лет я всё ещё смогу играть на высоком уровне, потому что тщательно слежу за состоянием тела. Это будет мой 19-й сезон. А дальше посмотрим — если смогу, буду играть. Если нет, просто исчезну на каком-нибудь острове в Греции», – сказал Адетокунбо на пресс-конференции.

40-летний Леброн показал актуальную физическую форму: