Чемпион НБА – о Викторе Вембаньяме: его тело ещё не развито. Как Бэмби на площадке

Комментарии

Чемпион НБА 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс» Иман Шамперт высказался о центровом «Сан-Антонио Спёрс» Викторе Вембаньяме.

«Его тело ещё не развито. Пока он как Бэмби на площадке. Ему нужно сделать то же, что сделал Яннис Адетокунбо, чтобы стать сильнее. Помнишь, когда Яннис совершил тот подбор на втором году в лиге и опустил мяч вниз? Тогда стало ясно — он большой, длинный, но теперь ещё и сильный. Он как будто говорил: «Я настолько силён, что ты ничего не сделаешь, Шамп. Придумай новый способ в борьбе со мной». Я попробовал выбить мяч — и он даже не шелохнулся», – сказал Шамперт на канале All In в YouTube.

