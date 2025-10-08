Главный тренер «Лейкерс» Редик раскрыл, что стал лучше понимать перед новым сезоном НБА

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик поделился мнением о своём подходе к управлению командой.

«Я провёл много времени провёл со своим перформанс-тренером, занимался самоанализом, вёл дневник. Думаю, самое главное для меня — научиться правильно переключаться и понимать, что не все устроены как Коби Брайант. Я не говорю, что я как Коби, но ведь не все устроены как Том Брэди или Коби Брайант. Нужно уметь находить подход к каждому. Это не значит, что стандарты и ожидания становятся ниже, но важно проявлять немного эмпатии», — добавил наставник «Лейкерс», – сказал Редик на пресс-конференции.

