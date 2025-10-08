Майк Мэлоун выбрал между «Лейкерс» и «Голден Стэйт» перед новым сезоном НБА

Бывший главный тренер «Денвер Наггетс», ныне телевизионный эксперт Майк Мэлоун поделился мнением о перспективах «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Голден Стэйт Уорриорз» в новом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я выбираю «Голден Стэйт», потому что держу в уме Джимми Батлера и то, какой эффект он произвёл в прошлом году. С ним команда показала результат 23-8, и самое важное — в этот период у них была лучшая защита в лиге. Они могли играть через Батлера, когда Стеф не был на площадке, и их процент попаданий с линии штрафных заметно вырос», – сказал Мэлоун на канале NBA on ESPN в YouTube.

