Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Майк Мэлоун выбрал между «Лейкерс» и «Голден Стэйт» перед новым сезоном НБА

Майк Мэлоун выбрал между «Лейкерс» и «Голден Стэйт» перед новым сезоном НБА
Комментарии

Бывший главный тренер «Денвер Наггетс», ныне телевизионный эксперт Майк Мэлоун поделился мнением о перспективах «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Голден Стэйт Уорриорз» в новом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я выбираю «Голден Стэйт», потому что держу в уме Джимми Батлера и то, какой эффект он произвёл в прошлом году. С ним команда показала результат 23-8, и самое важное — в этот период у них была лучшая защита в лиге. Они могли играть через Батлера, когда Стеф не был на площадке, и их процент попаданий с линии штрафных заметно вырос», – сказал Мэлоун на канале NBA on ESPN в YouTube.

Материалы по теме
Леброн всех затроллил: вторым «решением» Короля оказалась реклама алкоголя
Леброн всех затроллил: вторым «решением» Короля оказалась реклама алкоголя

Джимми Батлер встретился с Карлосом Алькарасом на US Open – 2025:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android