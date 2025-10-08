Евролига: расписание на 8 октября

Сегодня, 8 октября, состоится очередной игровой день регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности на эту дату запланирован один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Евролига. Расписание регулярного чемпионата на 8 октября (время — московское):

21:05. «Хапоэль» Тель-Авив – «Маккаби» Тель-Авив.

Напомним, чемпионом Евролиги в сезоне-2024/2025 стал турецкий «Фенербахче», победивший «Монако» (81:70). Обладателем третьего места стал «Олимпиакос». В матче за бронзу он оказался сильнее другого греческого клуба «Панатинаикос» (97:93). «Финал четырёх» в прошлом сезоне проводился в Абу-Даби (ОАЭ).

