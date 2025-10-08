Скидки
Хапоэль Тель-Авив — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
21:05 Мск
Главная Баскетбол Новости

Расписание матчей баскетбольного Еврокубка – 2025/2026 на 8 октября

Расписание матчей Еврокубка на 8 октября
В среду, 8 октября, состоятся семь матчей 2-го тура сезона-2025/2026 Еврокубка. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Еврокубок. Расписание матчей на 8 октября:

19:00 мск – «Бахчешехир» – «Умана Рейер»;
20:00 мск – «Арис» – «Гамбург» Тауэрс;
20:00 мск – «Хемниц» 99 – «Лиеткабелис»;
20:30 мск – «Бурк» – «Тюрк Телеком»;
21:00 мск – «Будучность» – «Тренто»;
21:00 мск – «Хапоэль» Иерусалим – «Цедевита-Олимпия»;
21:45 мск – «Манреза» – «Шлёнск».

Еврокубок . Группа A. 2-й тур
08 октября 2025, среда. 19:00 МСК
Бахчешехир
Стамбул, Турция
Не начался
Умана Рейер
Венеция, Италия
Еврокубок . Группа A. 2-й тур
08 октября 2025, среда. 20:00 МСК
Арис
Салоники, Греция
Не начался
Гамбург Тауэрс
Гамбург, Германия
Еврокубок . Группа B. 2-й тур
08 октября 2025, среда. 20:00 МСК
Хемниц 99
Хемниц, Германия
Не начался
Лиеткабелис
Паневежис, Литва
Еврокубок . Группа B. 2-й тур
08 октября 2025, среда. 20:30 МСК
Бурк
Бурк-ан-Брес, Франция
Не начался
Тюрк Телеком
Анкара, Турция
Еврокубок . Группа B. 2-й тур
08 октября 2025, среда. 21:00 МСК
Будучность
Подгорица, Черногория
Не начался
Тренто
Тренто, Италия
Еврокубок . Группа A. 2-й тур
08 октября 2025, среда. 21:00 МСК
Хапоэль И
Иерусалим, Израиль
Не начался
Цедевита-Олимпия
Любляна, Словения
Еврокубок . Группа A. 2-й тур
08 октября 2025, среда. 21:45 МСК
Манреза
Манреза, Испания
Не начался
Шлёнск
Вроцлав, Польша
Напомним, действующим обладателем титула Еврокубка является «Хапоэль» из Тель-Авива (Израиль). В финале израильский клуб встречался с испанским коллективом «Гран Канария» и победил в двух матчах.

Календарь Еврокубка сезона-2025/2026
Турнирная таблица Еврокубка сезона-2025/2026
Главные новости дня:

