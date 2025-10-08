Расписание матчей Еврокубка на 8 октября
В среду, 8 октября, состоятся семь матчей 2-го тура сезона-2025/2026 Еврокубка. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.
Еврокубок. Расписание матчей на 8 октября:
19:00 мск – «Бахчешехир» – «Умана Рейер»;
20:00 мск – «Арис» – «Гамбург» Тауэрс;
20:00 мск – «Хемниц» 99 – «Лиеткабелис»;
20:30 мск – «Бурк» – «Тюрк Телеком»;
21:00 мск – «Будучность» – «Тренто»;
21:00 мск – «Хапоэль» Иерусалим – «Цедевита-Олимпия»;
21:45 мск – «Манреза» – «Шлёнск».
Напомним, действующим обладателем титула Еврокубка является «Хапоэль» из Тель-Авива (Израиль). В финале израильский клуб встречался с испанским коллективом «Гран Канария» и победил в двух матчах.
