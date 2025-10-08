Расписание матчей Еврокубка на 8 октября

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В среду, 8 октября, состоятся семь матчей 2-го тура сезона-2025/2026 Еврокубка. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Еврокубок. Расписание матчей на 8 октября:

19:00 мск – «Бахчешехир» – «Умана Рейер»;

20:00 мск – «Арис» – «Гамбург» Тауэрс;

20:00 мск – «Хемниц» 99 – «Лиеткабелис»;

20:30 мск – «Бурк» – «Тюрк Телеком»;

21:00 мск – «Будучность» – «Тренто»;

21:00 мск – «Хапоэль» Иерусалим – «Цедевита-Олимпия»;

21:45 мск – «Манреза» – «Шлёнск».

Напомним, действующим обладателем титула Еврокубка является «Хапоэль» из Тель-Авива (Израиль). В финале израильский клуб встречался с испанским коллективом «Гран Канария» и победил в двух матчах.

Материалы по теме Форвард «Дубая» Джанан Муса получил травму — источник

Главные новости дня: