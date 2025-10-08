Скидки
Хапоэль Тель-Авив — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
21:05 Мск
Баскетбол

Внутрисезонный турнир Единой лиги: расписание на 8 октября

Внутрисезонный турнир Единой лиги: расписание на 8 октября
Сегодня, 8 октября, начинается внутрисезонный турнир Единой лиги ВТБ – Winline Basket Cup. В первой игре соревнований встретятся «Уралмаш» и «Зенит», представляющие группу A. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящей встречи.

Внутрисезонный турнир Единой лиги: расписание на 8 октября:

19:00 мск – «Уралмаш» — «Зенит».

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа A. 1-й тур
08 октября 2025, среда. 19:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Напомним, в общей сложности участие во внутрисезонном турнире примут шесть российских клубов и две команды из Европы. Помимо «Уралмаша» и «Зенита», сыграют казанский УНИКС, московский ЦСКА, краснодарский «Локомотив-Кубань» и пермская «Бетсити Парма», а также боснийская «Игокеа», сербская «Мега».

Главные новости дня:

