Хапоэль Тель-Авив — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:05 Мск
Баскетбол

Редик — журналистам после «решения» Леброна: вы, ребята, идиоты

Аудио-версия:
Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик ответил журналистам на вопрос о лёгком форварде команды Леброне Джеймсе. На вчера, 7 октября, Джеймс анонсировал объявление некоего решения. Некоторые эксперты и фанаты предполагали, что спортсмен может объявить о завершении карьеры по окончании сезона-2024/2025. Анонс в итоге оказался рекламой алкогольного напитка.

«Вы, ребята, идиоты. Мы же все знали, что это реклама, разве не так? Никто не паниковал», — сказал Редик.

Профессиональную карьеру Леброн начинал в 2003 году. В завершившемся сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джеймс принял участие в 75 матчах (включая плей-офф), где в среднем набирал 24,5 очка, совершал 7,9 подбора и отдавал восемь результативных передач. Следующий сезон будет для него 23-м в лиге.

Главные новости дня:

