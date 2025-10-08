Жена и четверо детей Янниса Адетокунбо приняли решение переехать в Афины

Семья греческого баскетболиста «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо переехала в новый дом в Афинах (Греция). Об этом информирует издание To Vima.

По сведениям источника, жена спортсмена в течение нескольких месяцев обсуждала различные варианты проживания: в Милуоки (США), где выступает Яннис, или в греческой столице. Выбор в итоге был сделан в пользу Афин.

Сообщается, что супруга баскетболиста и их четверо детей дошкольного возраста будут жить в афинском жилом комплексе, построенном по индивидуальному заказу.

