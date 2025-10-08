Скидки
Назван клуб Евролиги, который может уволить главного тренера

Назван клуб Евролиги, который может уволить главного тренера
«Црвена Звезда» планирует расстаться с главным тренером Яннисом Сферопулосом. Об этом информирует издание Mozzart Sport.

Ожидается, что Сферопулос будет по-прежнему возглавлять команду в предстоящем матче Евролиги с «Фенербахче» в пятницу, однако независимо от результата после игры оставит свой пост.

Сферопулос присоединился к «Црвене Звезде» в начале сезона-2023/2024. Клуб под его руководством выиграл Адриатическую лигу (2024), чемпионат Сербии (2024), а также дважды побеждал в Кубке Сербии (2024, 2025).
Ранее сообщалось, что форвард «Дубая» Джанан Муса получил травму.

