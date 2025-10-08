Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Хапоэль Тель-Авив — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Известный портал включил двух россиян в топ-20 игроков 2008 года рождения, помимо США

Известный портал включил двух россиян в топ-20 игроков 2008 года рождения, помимо США
Комментарии

Известный портал NBA Draft Point обновил рейтинг игроков 2008 года рождения (все баскетболисты, кроме США). В топ-20 издания аналитического ресурса попали двое российских баскетболистов. Восьмую позицию в рейтинге занял Егор Амосов, а Илья Фролов оказался на 13-м месте.

Фото: https://x.com/nbadraftpoint

Фото: https://x.com/nbadraftpoint

Отметим, что первое место в рейтинге NBA Draft Point занял малийский баскетболист Сайон Кейта.

Недавно сообщалось, что Амосов дебютировал в составе молодёжки испанского клуба «Реал» (U18), приняв участие в матче с Испанской баскетбольной академией. В этой встрече он показал солидную статистику, набрав 24 очка.

Материалы по теме
17-летний россиянин Егор Амосов набрал 24 очка за юниоров «Реала»

Главные спортивные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android