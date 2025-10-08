Известный портал включил двух россиян в топ-20 игроков 2008 года рождения, помимо США

Известный портал NBA Draft Point обновил рейтинг игроков 2008 года рождения (все баскетболисты, кроме США). В топ-20 издания аналитического ресурса попали двое российских баскетболистов. Восьмую позицию в рейтинге занял Егор Амосов, а Илья Фролов оказался на 13-м месте.
Фото: https://x.com/nbadraftpoint
Отметим, что первое место в рейтинге NBA Draft Point занял малийский баскетболист Сайон Кейта.
Недавно сообщалось, что Амосов дебютировал в составе молодёжки испанского клуба «Реал» (U18), приняв участие в матче с Испанской баскетбольной академией. В этой встрече он показал солидную статистику, набрав 24 очка.
