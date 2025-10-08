Ростислав Вергун высказался о предстоящем матче с «Зенитом» во внутрисезонном турнире ЕЛ

Главный тренер «Уралмаша» Ростислав Вергун поделился ожиданиями от стартового матча внутрисезонного турнира WINLINE Basket Cup с «Зенитом». Игра состоится сегодня, 8 октября. Начало запланировано на 19:00 по московскому времени.

«Хотелось бы реабилитироваться перед своими болельщиками за не очень внятную первую домашнюю игру. В этом матче будут встречаться две команды, которые в последних своих играх сыграли ниже своего уровня. Вопрос в том, кто сможет быстрее провести анализ и вернуться к своей игре, к своим возможностям.

WINLINE Basket Cup – это отдельное соревнование, ещё одна возможность для нас побороться за результат в этом сезоне. Мы относимся к этому турниру с абсолютной серьёзностью и желанием максимально хорошо себя проявить. Очень рады, что у нас будет международный опыт. Уверены, что это будет интересно для наших болельщиков. И, поскольку это матч открытия, понимаем ажиотаж и внимание со стороны лиги и со стороны всех неравнодушных зрителей. Поэтому хочется показать свою лучшую игру», — приводит слова Вергуна пресс-служба Единой лиги ВТБ.

