Баскетбол

Баскония — Панатинаикос — Евролига сезон-2025/2026 — где смотреть матч 9 октября — трансляция игры

«Баскония» — «Панатинаикос»: во сколько начало, где смотреть трансляцию матча Евролиги
Аудио-версия:
В четверг, 9 октября, в испанской Витории-Гастейс на стадионе «Фернандо Буэса Арена» состоится матч 3-го тура Евролиги в сезоне-2025/2026, в котором местная «Баскония» встретится с греческим «Панатинаикосом». Начало матча запланировано на 21:30 мск.

Права на трансляцию матча Евролиги «Баскония» — «Панатинаикос» в России принадлежат Okko.
Евролига . Регулярный чемпионат. 3-й тур
09 октября 2025, четверг. 21:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Не начался
Панатинаикос
Афины, Греция
На старте сезона испанцы в двух турах потерпели два поражения. В дебюте они у себя дома принимали бронзовых призёров сезона-2024/2025 из «Олимпиакоса» и уступили со счётом 96:102. Во 2-м туре «Баскония» приехала в гости к французскому АСВЕЛу, проиграв со счётом 95:102.

У «Панатинаикоса» равное соотношение побед и поражений после двух туров — 1-1. Обе встречи были проведены дома, где сначала была повержена «Бавария» — 78:79, а затем греки проиграли «Барселоне» — 96:103.

