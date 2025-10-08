Скидки
Хапоэль Тель-Авив — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
21:05 Мск
Матч-центр:
Названа сумма, которую намерен отсудить Эртель у «Барселоны» за срыв перехода — RAC1

Комментарии

Французский баскетболист Томас Эртель требует у «Барселоны» компенсации в размере € 1,6 млн. Об этом информирует RAC1.

Напомним, зимой спортсмен прибыл в «Барселону» для подписания контракта с клубом. По словам Эртеля, между сторонами была достигнута устная договорённость. Однако руководство каталонской команды по прибытии игрока приняло решение не подписывать с ним соглашение. По словам Томаса, ему пришлось отклонить ряд предложений от других клубов.

В «Барселоне» подчёркивают, что никаких договорённостей в письменном виде между сторонами не было. Свою позицию каталонцы готовы отстаивать в суде.

