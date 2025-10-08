Скидки
Хапоэль Тель-Авив — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
21:05 Мск
Скип Бэйлесс с поддёвкой обратился к Леброну Джеймсу после его «решения»

Известный североамериканский журналист и телеведущий Скип Бэйлесс высказался о лёгком форварде «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе. На вчера, 7 октября, Джеймс анонсировал объявление некоего решения, которое в итоге оказалось рекламой алкогольного напитка. Предполагалось же, что форвард может объявить о завершении карьеры и провести прощальный сезон в НБА.

«Да ладно, Леброн. Серьёзно? Ты так жаждешь внимания?» — написал Бэйлесс на своей странице в социальных сетях.

Леброн – четырёхкратный чемпион НБА. Игрок четырежды получал награду MVP и столько же раз становился самым ценным игроком финальных серий. 21 раз принимал участие в Матче всех звёзд североамериканской лиги.

Леброн Джеймс смазал несколько «трёшек»:

