Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Хапоэль Тель-Авив — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Ричард Джефферсон раскрыл отношение игроков НБА к скандалу с Каваем Леонардом

Ричард Джефферсон раскрыл отношение игроков НБА к скандалу с Каваем Леонардом
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс» Ричард Джефферсон поделился мнением о новости про фиктивный рекламный контракт лидера «Лос-Анджелес Клипперс» Кавая Леонарда с фирмой Aspiration. Сообщалось, что всё происходило при содействии владельца «Клипперс» Стива Баллмера, чтобы обойти потолок зарплат.

«Можете подойти к игрокам и спросить: «Что вы об этом думаете?» Но в целом — никому из нас нет дела до того, что кто-то получил ещё $ 28 млн. Я просто злюсь, что это был не я. Мы не слышали, чтобы кто-то из игроков жаловался. Никто не считает, что это нечестное преимущество — среди баскетболистов нет ни малейшего возмущения», — сказал Джефферсон на канале ESPN в YouTube.

Материалы по теме
Кто такой Дядюшка Деннис? Он центральная фигура в интригах между Леонардом и «Клипперс»
Кто такой Дядюшка Деннис? Он центральная фигура в интригах между Леонардом и «Клипперс»

Кавай Леонард на скейтерской площадке:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android