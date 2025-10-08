Ричард Джефферсон раскрыл отношение игроков НБА к скандалу с Каваем Леонардом

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс» Ричард Джефферсон поделился мнением о новости про фиктивный рекламный контракт лидера «Лос-Анджелес Клипперс» Кавая Леонарда с фирмой Aspiration. Сообщалось, что всё происходило при содействии владельца «Клипперс» Стива Баллмера, чтобы обойти потолок зарплат.

«Можете подойти к игрокам и спросить: «Что вы об этом думаете?» Но в целом — никому из нас нет дела до того, что кто-то получил ещё $ 28 млн. Я просто злюсь, что это был не я. Мы не слышали, чтобы кто-то из игроков жаловался. Никто не считает, что это нечестное преимущество — среди баскетболистов нет ни малейшего возмущения», — сказал Джефферсон на канале ESPN в YouTube.

