Остин Ривз высказался о недавнем анонсе Леброном «решения», оказавшегося рекламой

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз дал комментарий по поводу анонсированного ранее его товарищем по команде Леброном Джеймсом некоего решения, которое в итоге оказалось рекламой алкогольного напитка. Считалось, что лёгкий форвард может объявить о завершении карьеры и провести прощальный сезон в НБА.

«Очевидно, многие думали, что он объявит о завершении карьеры. Я рад, что это не так», — сказал Ривз во время общения со СМИ.

В прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джеймс принял участие в 75 матчах (включая плей-офф), где в среднем набирал 24,5 очка, совершал 7,9 подбора и отдавал восемь результативных передач.

