Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Хапоэль Тель-Авив — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Чемпион НБА ответил, чем Лука Дончич отличается от Николы Йокича

Чемпион НБА ответил, чем Лука Дончич отличается от Николы Йокича
Комментарии

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2023 года в составе «Денвер Наггетс» Влатко Чанчар поделился наблюдениями о различиях в стиле игры двух звёзд — Николы Йокича и Луки Дончича. С первым он провёл шесть сезонов в «Денвере», а со вторым играет за сборную Словении.

«Лука, в отличие от Николы, хочет в любой момент полного контроля над игрой. Всё должно проходить через него, и он даёт это понять. Он разыгрывает пик-н-роллы, а товарищ по команде должен стоять в углу и быть готовым к броску. Окажешься не готов — Лука может быть жёстким. Он не оставит это без внимания. Никола же более спокойный. Он какое-то время держит эмоции в себе, но, когда эмоции переполняют, взрывается. Возможно, Йокич эффективнее просто потому, что играет ближе к кольцу. Он крупнее, и, честно говоря, мало центровых, способных остановить его один на один. Как только начинаешь ставить против него двойную опеку, мяч быстро переходит к другим игрокам. И сам он находится ближе к кольцу. Лука же, наоборот, часто начинает атаку от трёхочковой линии. Это требует больше энергии, усилий и в целом сложнее», — сказал Чанчар на канале X&O's CHAT в YouTube.

Материалы по теме
Очередной шедевр от Николы Йокича. Передача — на загляденье!
Видео
Очередной шедевр от Николы Йокича. Передача — на загляденье!

Йокич поцеловал Дончича в щёку после матча Сербии и Словении:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android