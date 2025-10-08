Чемпион НБА ответил, чем Лука Дончич отличается от Николы Йокича

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2023 года в составе «Денвер Наггетс» Влатко Чанчар поделился наблюдениями о различиях в стиле игры двух звёзд — Николы Йокича и Луки Дончича. С первым он провёл шесть сезонов в «Денвере», а со вторым играет за сборную Словении.

«Лука, в отличие от Николы, хочет в любой момент полного контроля над игрой. Всё должно проходить через него, и он даёт это понять. Он разыгрывает пик-н-роллы, а товарищ по команде должен стоять в углу и быть готовым к броску. Окажешься не готов — Лука может быть жёстким. Он не оставит это без внимания. Никола же более спокойный. Он какое-то время держит эмоции в себе, но, когда эмоции переполняют, взрывается. Возможно, Йокич эффективнее просто потому, что играет ближе к кольцу. Он крупнее, и, честно говоря, мало центровых, способных остановить его один на один. Как только начинаешь ставить против него двойную опеку, мяч быстро переходит к другим игрокам. И сам он находится ближе к кольцу. Лука же, наоборот, часто начинает атаку от трёхочковой линии. Это требует больше энергии, усилий и в целом сложнее», — сказал Чанчар на канале X&O's CHAT в YouTube.

