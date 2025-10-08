Суд Парижа может освободить российского баскетболиста Касаткина – адвокат

Суд Парижа (Франция) может полностью освободить задержанного российского баскетболиста Даниила Касаткина. Об этом рассказал адвокат спортсмена Фредерик Бело.

Бело добавил, что Касаткина могут выпустить под судебный надзор, так как срок подачи ордера на экстрадицию в США истёк.

«Они могут постановить полностью освободить его или выпустить под судебный надзор, так как США нарушили срок подачи полного запроса на экстрадицию», – приводит слова Бело «РИА Новости Спорт».

Напомним, Даниила подозревают в причастности к деятельности хакерской группы, занимающейся вымогательством. Сам Касаткин обвинения отрицает. Баскетболиста задержали 21 июня 2025 года по запросу США в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль, куда он прибыл вместе со своей невестой.

