Чемпион НБА назвал навык Луки Дончича, за счёт которого он ставит соперников в тупик

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2023 года в составе «Денвер Наггетс» словенец Влатко Чанчар ответил на вопрос о своём соотечественнике, разыгрывающем «Лос-Анджелес Лейкерс» Луке Дончиче. У Чарчара поинтересовались, как как Дончич добивается успеха, несмотря на не самую высокую скорость.

«Всё дело в изменении направления движения. Так что как игрок он быстрый, использует принцип «остановка и рывок». Останавливается, а потом резко ускоряется и именно так обманывает соперника. Да, мы все ждём его степ-бэк, однако на этот случай у него есть один основной приём и контрприём.

Сначала он делает степ-бэк, а если видит, что соперник клюнул, может провести мяч между ног или рвануть в проход. Лука постоянно ставит соперников в тупик. Изменение направления невероятно сложно читать», — сказал Чанчар на канале X&O's CHAT в YouTube.

