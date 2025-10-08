Сборная России отказалась от товарищеских матчей в ноябре, названа причина — источник

Мужская сборная России во время ноябрьского учебно-тренировочного сбора не будет проводить товарищеские матчи, а вместо этого сосредоточится на работе с молодыми игроками. Об этом информирует «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что сборная может сыграть с клубами Суперлиги или с представителями любительских лиг. По сведениям источника, тренерский штаб национальной команды пришёл к выводу, что подобные матчи стали бы дополнительной нагрузкой для игроков.

Напомним, российские сборные и клубы были отстранены от международных соревнований с 2022 года из за обострения ситуации вокруг Украины.

Достижения сборных России по баскетболу: