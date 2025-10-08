Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Хапоэль Тель-Авив — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Сборная России отказалась от товарищеских матчей в ноябре, названа причина — источник

Сборная России отказалась от товарищеских матчей в ноябре, названа причина — источник
Комментарии

Мужская сборная России во время ноябрьского учебно-тренировочного сбора не будет проводить товарищеские матчи, а вместо этого сосредоточится на работе с молодыми игроками. Об этом информирует «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что сборная может сыграть с клубами Суперлиги или с представителями любительских лиг. По сведениям источника, тренерский штаб национальной команды пришёл к выводу, что подобные матчи стали бы дополнительной нагрузкой для игроков.

Напомним, российские сборные и клубы были отстранены от международных соревнований с 2022 года из за обострения ситуации вокруг Украины.

Сейчас читают:
«Смотришь и думаешь: «Он человек?» Беседа с лучшим молодым игроком Единой лиги Елатонцевым
Эксклюзив
«Смотришь и думаешь: «Он человек?» Беседа с лучшим молодым игроком Единой лиги Елатонцевым

Достижения сборных России по баскетболу:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android