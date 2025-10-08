Адвокат Касаткина раскрыл позицию прокуратуры Парижа по вопросу освобождения игрока

Прокуратура Парижа (Франция) не видит в запросе США на экстрадицию российского баскетболиста Даниила Касаткина оснований для его освобождения. Об этом рассказал адвокат спортсмена Фредерик Бело.

«Прокуратура считает, что отсутствие перевода документов в американском запросе на экстрадицию не означает неполноту досье. Таким образом, это не может быть условием для освобождения Касаткина», — приводит слова Бело «РИА Новости Спорт».

Даниил подозревается в связях с хакерской группой, специализирующейся на вымогательстве, однако сам баскетболист обвинения отвергает. Спортсмен был задержан 21 июня нынешнего года в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль по запросу США, когда прибыл туда вместе со своей невестой.

