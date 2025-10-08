Аллен Айверсон назвал топ-5 величайших игроков НБА в истории

Член Зала славы баскетбола и 11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Аллен Айверсон в интервью телеканалу CBS News назвал топ-5 величайших баскетболистов в истории.

Топ-5 величайших игроков в истории НБА по мнению Айверсона.

1. Майкл Джордан.

2. Леброн Джеймс.

3. Коби Брайант.

4. Стефен Карри.

5. Шакил О'Нил.

Упомянув Карри, Аллен также с восхищением дал краткую характеристику его игре, сказав: «Никогда в жизни не видел ничего подобного».

Аллену 50 лет. В качестве профессионального баскетболиста Айверсон дебютировал в 1996 году. В НБА американский атлет выступал до 2010 года. Аллен играл за такие клубы, как «Филадельфия Сиксерс», «Денвер Наггетс», «Детройт Пистонс», «Мемфис Гриззлиз» и «Бешикташ».