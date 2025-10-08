Аллен Айверсон назвал топ-5 величайших игроков НБА в истории

Член Зала славы баскетбола и 11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Аллен Айверсон в интервью телеканалу CBS News назвал топ-5 величайших баскетболистов в истории.
Топ-5 величайших игроков в истории НБА по мнению Айверсона.
1. Майкл Джордан.
2. Леброн Джеймс.
3. Коби Брайант.
4. Стефен Карри.
5. Шакил О'Нил.
Упомянув Карри, Аллен также с восхищением дал краткую характеристику его игре, сказав: «Никогда в жизни не видел ничего подобного».
Аллену 50 лет. В качестве профессионального баскетболиста Айверсон дебютировал в 1996 году. В НБА американский атлет выступал до 2010 года. Аллен играл за такие клубы, как «Филадельфия Сиксерс», «Денвер Наггетс», «Детройт Пистонс», «Мемфис Гриззлиз» и «Бешикташ».