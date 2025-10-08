Скидки
Хапоэль Тель-Авив — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
21:05 Мск
«Гарантирую». Кириленко — о том, как Щербенёв может стать топовым защитником сборной РФ

«Гарантирую». Кириленко — о том, как Щербенёв может стать топовым защитником сборной РФ
Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко объяснил, каким образом 25-летний разыгрывающий «Зенита» Александр Щербенёв мог бы усовершенствовать свои навыки и стать топовым защитником национальной команды.

«Если сейчас Щербенёва поставить в команду НБА основным разыгрывающим и давать играть 25−30 минут, гарантирую, через три года это будет топовый защитник для нашей национальной команды.

Он будет играть, когда дашь мяч и скажешь: «Чувак, ты можешь совершать ошибки». Не знаю, пять-семь матчей провалит, будут ошибки, потери. Но потом шаг за шагом это преодолеет, ведь та практика, которую Александр будет получать на постоянной основе, его уведёт дальше по уровню и качеству. Для меня, например, это абсолютно понятная история, однако многие не согласны. Не настаиваю, пусть будет так, как люди считают. У каждого своё мнение», — сказал Кириленко в интервью «Mash на спорте».

