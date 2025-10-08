Кириленко: надеюсь, не узнаем, где потолок Егора Дёмина

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко высказался о перспективах Егора Дёмина в НБА.

— Получается, на ваш взгляд, Дёмин будет играть в Матче всех звёзд? Если по такой логике.

— Надеюсь на это. Хотелось бы, чтобы он перебил все возможные рекорды и играл в национальной команде как игрок Матча звёзд и крутой баскетболист НБА. [Но] это не работает так, что мы хотим, и вдруг случилось. Очень много факторов завязано. Дадут ли ему игровое время? Будет ли он с этим мячом играть на постоянной основе?

В одном уверен — у нас на следующие несколько лет будет топовый защитник для сборной России. Несомненно, даже если не заиграет в НБА. Потенциал Егора на сегодняшний момент, [на основе того], как он играл в университете, это игрок для сборной России, способен быть в её составе. Где его потолок дальше — не знаю. Надеюсь, и не узнаем, — сказал Кириленко в интервью «Mash на спорте».