Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Хапоэль Тель-Авив — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кириленко: надеюсь, не узнаем, где потолок Егора Дёмина

Кириленко: надеюсь, не узнаем, где потолок Егора Дёмина
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко высказался о перспективах Егора Дёмина в НБА.

— Получается, на ваш взгляд, Дёмин будет играть в Матче всех звёзд? Если по такой логике.
— Надеюсь на это. Хотелось бы, чтобы он перебил все возможные рекорды и играл в национальной команде как игрок Матча звёзд и крутой баскетболист НБА. [Но] это не работает так, что мы хотим, и вдруг случилось. Очень много факторов завязано. Дадут ли ему игровое время? Будет ли он с этим мячом играть на постоянной основе?

В одном уверен — у нас на следующие несколько лет будет топовый защитник для сборной России. Несомненно, даже если не заиграет в НБА. Потенциал Егора на сегодняшний момент, [на основе того], как он играл в университете, это игрок для сборной России, способен быть в её составе. Где его потолок дальше — не знаю. Надеюсь, и не узнаем, — сказал Кириленко в интервью «Mash на спорте».

Сейчас читают:
Егор Дёмин может начать с низших лиг НБА. Это нормальный путь — не переживаем
Егор Дёмин может начать с низших лиг НБА. Это нормальный путь — не переживаем
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android