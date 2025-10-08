Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Хапоэль Тель-Авив — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кириленко назвал лучшего российского баскетболиста на данный момент

Кириленко назвал лучшего российского баскетболиста на данный момент
Комментарии

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко рассказал, кого он считает в настоящий момент лучшим российским баскетболистом.

— Кто сейчас лучший российский баскетболист?

— Здесь субъективен, возможно. Алексей Швед до сих пор в моей душе, потому что с ним играл. Он уже всё-таки ветеран, нужно передать этот факел. В потенциале, наверное, Егор Дёмин. Но он ещё не настолько состоявшийся игрок.

Если говорить о том, кто уже что-то показал, наверное, Андрей Зубков, проведший великолепный прошлый сезон. Он был лучшим российским игроком. Если говорить о ребятах помоложе, мне нравятся Мартюк и Елатонцев, — сказал Кириленко в интервью «Mash на спорте».

Материалы по теме
Алексей Швед до сих пор без клуба. Что с ним не так?
Алексей Швед до сих пор без клуба. Что с ним не так?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android