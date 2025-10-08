Кириленко назвал лучшего российского баскетболиста на данный момент

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко рассказал, кого он считает в настоящий момент лучшим российским баскетболистом.

— Кто сейчас лучший российский баскетболист?

— Здесь субъективен, возможно. Алексей Швед до сих пор в моей душе, потому что с ним играл. Он уже всё-таки ветеран, нужно передать этот факел. В потенциале, наверное, Егор Дёмин. Но он ещё не настолько состоявшийся игрок.

Если говорить о том, кто уже что-то показал, наверное, Андрей Зубков, проведший великолепный прошлый сезон. Он был лучшим российским игроком. Если говорить о ребятах помоложе, мне нравятся Мартюк и Елатонцев, — сказал Кириленко в интервью «Mash на спорте».