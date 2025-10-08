«Зенит» обыграл «Уралмаш» во внутрисезонном турнире Единой лиги

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Екатерибурге завершился матч внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ — Winline Basket Cup, в котором встречались местный «Уралмаш» и санкт-петербургский «Зенит».

Встреча завершилась крупной победой «Зенита» со счётом 93:62.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Ливай Рэндольф, набравший 15 очков, совершивший четыре подбора и отдавший одну передачу. По 14 очков на свой счёт записали Андрей Мартюк и Андре Роберсон.

В составе хозяев паркета 18 очков, четыре подбора и четыре результативные передачи на свой счёт записал Тимофей Герасимов. 11 очков на счету Тайрелла Нэльсона.

Напомним, в общей сложности участие во внутрисезонном турнире принимают шесть российских клубов и две команды из Европы. Помимо «Уралмаша» и «Зенита», сыграют казанский УНИКС, московский ЦСКА, краснодарский «Локомотив-Кубань» и пермская «Бетсити Парма», а также боснийская «Игокеа», сербская «Мега».