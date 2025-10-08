Скидки
Главная Баскетбол Новости

«Зенит» обыграл «Уралмаш» во внутрисезонном турнире Единой лиги

Аудио-версия:
Комментарии

В Екатерибурге завершился матч внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ — Winline Basket Cup, в котором встречались местный «Уралмаш» и санкт-петербургский «Зенит».

Встреча завершилась крупной победой «Зенита» со счётом 93:62.

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа A
08 октября 2025, среда. 17:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
63 : 92
Зенит
Санкт-Петербург
Уралмаш: Герасимов - 18, Нэльсон - 11, Карданахишвили - 10, Далтон - 6, Халдеев - 5, Петенев - 4, Даглас - 4, Писклов - 3, Пынько - 2, Ивлев, Новиков, Акрамов
Зенит: Рэндольф - 15, Роберсон - 14, Мартюк - 14, Жбанов - 10, Емченко - 10, Земский - 8, Щербенев - 7, Пойтресс - 5, Димитриевич - 3, Кривых - 3, Воронцевич - 3, Узинский

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Ливай Рэндольф, набравший 15 очков, совершивший четыре подбора и отдавший одну передачу. По 14 очков на свой счёт записали Андрей Мартюк и Андре Роберсон.

В составе хозяев паркета 18 очков, четыре подбора и четыре результативные передачи на свой счёт записал Тимофей Герасимов. 11 очков на счету Тайрелла Нэльсона.

Напомним, в общей сложности участие во внутрисезонном турнире принимают шесть российских клубов и две команды из Европы. Помимо «Уралмаша» и «Зенита», сыграют казанский УНИКС, московский ЦСКА, краснодарский «Локомотив-Кубань» и пермская «Бетсити Парма», а также боснийская «Игокеа», сербская «Мега».

Внутрисезонный турнир Единой лиги. Календарь
Внутрисезонный турнир Единой лиги. Турнирная таблица
Новости. Баскетбол
