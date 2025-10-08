Скидки
Хапоэль Тель-Авив — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
Андрей Кириленко раскрыл, какой совет дал Дёмину после его подписания в «Бруклин»

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал об отношениях с новичком клуба НБА «Бруклин Нетс» соотечественником Егором Дёминым, который выступает на позиции разыгрывающего защитника.

— Вы контактируете с Дёминым сейчас, может, он советы спрашивает?
— Мы с Егором на связи. Не хочу никаким образом сказать, что мы очень близкие друзья-товарищи. У него есть родители, друзья.

У него есть мои контакты. В любой момент, если что-то понадобится, знает, что может ко мне обратиться. Знаете, советы не очень люблю давать. Единственным советом ему было, чтобы выбирал место жительства поближе к тренировочному залу.

Я играл в Бруклине, сейчас там поменялась немного тренировочная баскетбольная арена. Нью-Йорк — огромный город. Когда ты живёшь далеко от арены, это очень неудобно. Поэтому лучше всего жить максимально близко к тренировочному центру, тогда у тебя минимальное количество времени занимает поездки к своим тренировкам и ты всё-таки больше времени в зале проводишь. Это очень важно на ранних этапах, — сказал Кириленко в интервью «Mash на спорте».

