Сегодня, 8 октября, начался внутрисезонный турнир Единой лиги ВТБ — Winline Basket Cup. В первой игре соревнований встретились «Уралмаш» и «Зенит», из группы A. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи.

Внутрисезонный турнир Единой лиги: результаты 8 октября:

«Уралмаш» — «Зенит» — 63:92.

Напомним, в общей сложности участие во внутрисезонном турнире принимают шесть российских клубов и две команды из Европы. Помимо «Уралмаша» и «Зенита», сыграют казанский УНИКС, московский ЦСКА, краснодарский «Локомотив-Кубань» и пермская «Бетсити Парма», а также боснийская «Игокеа», сербская «Мега».