Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Хапоэль Тель-Авив — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Лёша в таком статусе, что вправе выбирать». Кириленко — об отсутствии клуба у Шведа

«Лёша в таком статусе, что вправе выбирать». Кириленко — об отсутствии клуба у Шведа
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился мнением насчёт отсутствия клуба у 36-летнего бывшего игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) соотечественника Алексея Шведа.

— Лёша в таком статусе, что вправе выбирать для себя правильную ситуацию. Тут не только баскетбольная составляющая, должно совпасть множество факторов. Какая роль у него в команде будет? Он всё-таки уже ветеран. Какая нагрузка? Каким его видят в команде? Очень много факторов, условий, та же удалённость от Москвы. Всё-таки Москва его основная база, [место] где он живёт.

Несомненно, он пригодится любому клубу. Насколько все остальные условия будут соответствовать тому, что на сегодняшний день он хочет от своей карьеры. Пока, видимо, не нашёл, с Лёхой не разговаривал давно.

Швед в любом случае заиграет в любой команде, в «Зените» он был очень полезен в прошлом году. Всё зависит от клубов. Если ты планируешь команду на долгое время, наверное, Лёха не вписывается в этот список, хотя хороший ветеран всегда в цене.

— Если он сейчас пропустит сезон, скажется ли это на его дальнейшей карьере? Способен ли он будет через год вернуться в условный ЦСКА и принести результат?
— Почему нет? Всё зависит от физических кондиций. Я не знаю травмы, которые у него есть. Год отдохнёт, подлечит свои раны, травмы. Если он будет готов продолжать — вернётся.

Забывать не надо, уже время-то идёт и подходит к 40 годам. Мне очень сложно было. Я в 34 года закончил, он ещё держится. Поэтому у каждого свой порог, лимит, насколько твоё тело готово выдерживать нагрузки. Всё в его руках. Даже не советую, ему ничего и не надо, смысла никакого нет, он взрослый игрок. И я уверен, что он точно не переживает по поводу того, что у него сейчас нет клуба. Это дело наживное, — сказал Кириленко в интервью «Mash на спорте».

Материалы по теме
Алексей Швед до сих пор без клуба. Что с ним не так?
Алексей Швед до сих пор без клуба. Что с ним не так?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android