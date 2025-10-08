«Лёша в таком статусе, что вправе выбирать». Кириленко — об отсутствии клуба у Шведа

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился мнением насчёт отсутствия клуба у 36-летнего бывшего игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) соотечественника Алексея Шведа.

— Лёша в таком статусе, что вправе выбирать для себя правильную ситуацию. Тут не только баскетбольная составляющая, должно совпасть множество факторов. Какая роль у него в команде будет? Он всё-таки уже ветеран. Какая нагрузка? Каким его видят в команде? Очень много факторов, условий, та же удалённость от Москвы. Всё-таки Москва его основная база, [место] где он живёт.

Несомненно, он пригодится любому клубу. Насколько все остальные условия будут соответствовать тому, что на сегодняшний день он хочет от своей карьеры. Пока, видимо, не нашёл, с Лёхой не разговаривал давно.

Швед в любом случае заиграет в любой команде, в «Зените» он был очень полезен в прошлом году. Всё зависит от клубов. Если ты планируешь команду на долгое время, наверное, Лёха не вписывается в этот список, хотя хороший ветеран всегда в цене.

— Если он сейчас пропустит сезон, скажется ли это на его дальнейшей карьере? Способен ли он будет через год вернуться в условный ЦСКА и принести результат?

— Почему нет? Всё зависит от физических кондиций. Я не знаю травмы, которые у него есть. Год отдохнёт, подлечит свои раны, травмы. Если он будет готов продолжать — вернётся.

Забывать не надо, уже время-то идёт и подходит к 40 годам. Мне очень сложно было. Я в 34 года закончил, он ещё держится. Поэтому у каждого свой порог, лимит, насколько твоё тело готово выдерживать нагрузки. Всё в его руках. Даже не советую, ему ничего и не надо, смысла никакого нет, он взрослый игрок. И я уверен, что он точно не переживает по поводу того, что у него сейчас нет клуба. Это дело наживное, — сказал Кириленко в интервью «Mash на спорте».