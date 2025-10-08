Кириленко заявил, что уровень Единой лиги не вырос за последние три года

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко высказался об уровне Единой лиги ВТБ и его росте в последние годы.

— За последние три года уровень Единой лиги вырос?

— Конечно, нет. Спортивный уровень не может вырасти в нынешних условиях. Когда ты находишься в условиях международной блокады и у тебя нет возможности играть с лучшими игроками твоего амплуа из других стран, ты варишься в своём котле. Да, конечно, помогает то, что всё-таки какие-то иностранные игроки к нам приезжают играть, но этого недостаточно.

Ты должен на регулярной основе иметь хороший спарринг, в том числе европейский, будь то Евролига или европейские кубки или на уровне национальных команд, [например] чемпионата Европы, который прошёл только что. Великолепный же турнир и, конечно же, я уверен, что участие сборной России было бы крайне полезен нашим игрокам, — сказал Кириленко в интервью «Mash на спорте».