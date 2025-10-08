Скидки
Эй Смит раскритиковал Леброна за анонс «Второго решения», оказавшееся рекламой алкоголя

Эй Смит раскритиковал Леброна за анонс «Второго решения», оказавшееся рекламой алкоголя
Аудио-версия:
Американский журналист и телеведущий ESPN Стивен Эй Смит выступил с критикой в адрес 40-летнего четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» соотечественника Леброна Джеймса.

На вчера, 7 октября, Джеймс анонсировал объявление некоего решения, которое в итоге оказалось рекламой алкогольного напитка. Предполагалось же, что форвард может объявить о завершении карьеры и провести прощальный сезон в НБА.

«На самом деле, если ты станешь играть отстойной в какой-бы то ни было момент, когда это будет иметь значение, я вспомню про эту рекламу и задам себе вопрос: «Пил ли Леброн что-нибудь перед матчем?» — сказал Эй Смит в эфире телеканала ESPN.

Игрок четырежды получал награду MVP и столько же раз становился самым ценным игроком финальных серий. 21 раз принимал участие в Матче всех звёзд североамериканской лиги.

Второе «Решение» могло увековечить Леброна. Итог? Острый, почти хищный троллинг
