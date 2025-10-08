Скидки
Главная Баскетбол Новости

Секулич прокомментировал победу «Зенита» в матче с «Уралмашем»

Аудио-версия:
Главный тренер «Зенита» Александр Секулич высказался о победе своей команды в первом матче внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ с «Уралмашем» (92:63).

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа A
08 октября 2025, среда. 17:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
63 : 92
Зенит
Санкт-Петербург
Уралмаш: Герасимов - 18, Нэльсон - 11, Карданахишвили - 10, Далтон - 6, Халдеев - 5, Петенев - 4, Даглас - 4, Писклов - 3, Пынько - 2, Ивлев, Новиков, Акрамов
Зенит: Рэндольф - 15, Роберсон - 14, Мартюк - 14, Жбанов - 10, Емченко - 10, Земский - 8, Щербенев - 7, Пойтресс - 5, Димитриевич - 3, Кривых - 3, Воронцевич - 3, Узинский

«Я доволен тем, как мы играли весь матч. Конечно, наверное, начало у нас получилось не лучшим, когда был рывок «Уралмаша», но мы нашли свою игру, нащупали.

Мы выглядели хорошо. Должен сказать, что наш соперник «Уралмаш» уже удивил в этом розыгрыше Единой Лиги ВТБ, когда обыграл «Локомотив» на выезде.

И вообще, WINLINE Basket Cup – невероятный турнир, должен отметить потрясающую организацию как со стороны турнира, так и со стороны хозяев площадки, которые приняли нас на должном уровне.

Мы играли в наилучшей манере, в наилучший баскетбол, что мы и сделали, и показали эту игру прямо на глазах у здорово и шумно поддерживающих свою команду болельщиков», — приводит слова Секулича пресс-служба турнира.

