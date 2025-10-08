Скидки
Баскетбол Новости

Бывший главный тренер «Локо» Саша Обрадович возглавит «Црвену Звезду» — Basket News

Комментарии

56-летний бывший баскетболист, а также экс главный тренер клуба «Локомотив-Кубань» серб Саша Обрадович возглавит «Црвену Звезду» и заменит на посту главного тренера Иоанниса Сферопулоса. Об этом информирует портал Basket News.

Согласно имеющейся информации, Обрадовичу предложили двухлетний контракт. Отметим, что ранее Саша уже занимал пост главного тренера «Црвены Звезды» в 2020 году. Тогда под его руководством клуб одержал пять побед и потерпел 16 поражений, после чего его уволили.

Тренерскую карьеру Саша начал в 2005 году. За это время он работал в таких командах, как «Киев», «Альба», «Монако» и другие.

