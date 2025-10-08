Скидки
Баскетбол

Маккаби Тель-Авив — Хапоэль Тель-Авив, результат матча 8 октября 2025, счёт 103:90, Евролига — 2025/2026

«Маккаби» обыграл «Хапоэль» в Евролиге
В Софии (Болгария) завершился матч третьего тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались тель-авивские «Хапоэль» и «Маккаби». Встреча завершилась победой «Маккаби» со счётом 103:90.

Евролига . Регулярный чемпионат. 3-й тур
08 октября 2025, среда. 21:05 МСК
Хапоэль Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
90 : 103
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Хапоэль Т-А: Мотли, Джонс, Blakeney, Брайант, Timor, Эннис, Малкольм, Одиасе, Мицич, Уэйнрайт, Отуру, Гинат
Маккаби Т-А: Оар, Кларк, Santos, Lavy, Уокер, Соркин, Бриссетт, Рэйман, Ди Бартоломео, Даутин, Leaf, Блатт

Самым результативным игроком матча в составе «Хапоэля» стал Элайджа Брайант, записавший на свой счёт 18 очков, три подбора и одну передачу. 16 очков, один подбор и одну передачу оформил Антонио Блэйкни.

В составе «Маккаби» 20 очков, два подбора и четыре передачи на свой счёт записал Лонни Уокер. 19 очков и четыре подбора оформил Ошэй Бриссетт.

Напомним, чемпионом Евролиги в сезоне-2024/2025 стал турецкий «Фенербахче», победивший «Монако» (81:70). Обладателем третьего места стал «Олимпиакос». В матче за бронзу он оказался сильнее другого греческого клуба «Панатинаикос» (97:93). «Финал четырёх» в прошлом сезоне проводился в Абу-Даби (ОАЭ).

