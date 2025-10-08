«Маккаби» обыграл «Хапоэль» в Евролиге

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Софии (Болгария) завершился матч третьего тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались тель-авивские «Хапоэль» и «Маккаби». Встреча завершилась победой «Маккаби» со счётом 103:90.

Самым результативным игроком матча в составе «Хапоэля» стал Элайджа Брайант, записавший на свой счёт 18 очков, три подбора и одну передачу. 16 очков, один подбор и одну передачу оформил Антонио Блэйкни.

В составе «Маккаби» 20 очков, два подбора и четыре передачи на свой счёт записал Лонни Уокер. 19 очков и четыре подбора оформил Ошэй Бриссетт.

Напомним, чемпионом Евролиги в сезоне-2024/2025 стал турецкий «Фенербахче», победивший «Монако» (81:70). Обладателем третьего места стал «Олимпиакос». В матче за бронзу он оказался сильнее другого греческого клуба «Панатинаикос» (97:93). «Финал четырёх» в прошлом сезоне проводился в Абу-Даби (ОАЭ).