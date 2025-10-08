Вергун прокомментировал поражение «Уралмаша» в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Уралмаша» Ростислав Вергун высказался о поражении своих подопечных в матче внутрисезонного турнира с «Зенитом» (63:92).

«Одно чувство у меня есть, что я всем этим людям, которые пришли на баскетбол и купили билеты, я им должен. Мне очень не нравится быть должным, поэтому, кроме извинений, я ничего болельщикам сказать не могу. Больше никаких комментариев у меня нет», — приводит слова Вергуна официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Напомним, в общей сложности участие во внутрисезонном турнире принимают шесть российских клубов и две команды из Европы. Помимо «Уралмаша» и «Зенита», сыграют казанский УНИКС, московский ЦСКА, краснодарский «Локомотив-Кубань» и пермская «Бетсити Парма», а также боснийская «Игокеа», сербская «Мега».