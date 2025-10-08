Скидки
Вергун прокомментировал поражение «Уралмаша» в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Уралмаша» Ростислав Вергун высказался о поражении своих подопечных в матче внутрисезонного турнира с «Зенитом» (63:92).

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа A
08 октября 2025, среда. 17:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
63 : 92
Зенит
Санкт-Петербург
Уралмаш: Герасимов - 18, Нэльсон - 11, Карданахишвили - 10, Далтон - 6, Халдеев - 5, Петенев - 4, Даглас - 4, Писклов - 3, Пынько - 2, Ивлев, Новиков, Акрамов
Зенит: Рэндольф - 15, Роберсон - 14, Мартюк - 14, Жбанов - 10, Емченко - 10, Земский - 8, Щербенев - 7, Пойтресс - 5, Димитриевич - 3, Кривых - 3, Воронцевич - 3, Узинский

«Одно чувство у меня есть, что я всем этим людям, которые пришли на баскетбол и купили билеты, я им должен. Мне очень не нравится быть должным, поэтому, кроме извинений, я ничего болельщикам сказать не могу. Больше никаких комментариев у меня нет», — приводит слова Вергуна официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Напомним, в общей сложности участие во внутрисезонном турнире принимают шесть российских клубов и две команды из Европы. Помимо «Уралмаша» и «Зенита», сыграют казанский УНИКС, московский ЦСКА, краснодарский «Локомотив-Кубань» и пермская «Бетсити Парма», а также боснийская «Игокеа», сербская «Мега».

