«Расти — легенда. Это было бы круто». Дюрант — о возможном переходе Уэстбрука в «Хьюстон»

36-летний двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также новичок техасского клуба «Хьюстон Рокетс» американец Кевин Дюрант, выступающий на позиции форварда, высказался о слухах насчёт перехода в команду разыгрывающего защитника соотечественника Расселла Уэстбрука.

«Понятия не имею, что происходит. Обычно, когда такие вещи случаются, вокруг много шума. Но кроме пары слухов ничего не слышал.

Расти — легенда. Он заслуживает быть в НБА прямо сейчас и закончить карьеру на своих условиях. Так что да, это было бы круто, но не я принимаю решения», — приводит слова Дюранта аккаунт Legion Hoops в социальной сети X.