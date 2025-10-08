Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Расти — легенда. Это было бы круто». Дюрант — о возможном переходе Уэстбрука в «Хьюстон»

«Расти — легенда. Это было бы круто». Дюрант — о возможном переходе Уэстбрука в «Хьюстон»
Комментарии

36-летний двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также новичок техасского клуба «Хьюстон Рокетс» американец Кевин Дюрант, выступающий на позиции форварда, высказался о слухах насчёт перехода в команду разыгрывающего защитника соотечественника Расселла Уэстбрука.

«Понятия не имею, что происходит. Обычно, когда такие вещи случаются, вокруг много шума. Но кроме пары слухов ничего не слышал.

Расти — легенда. Он заслуживает быть в НБА прямо сейчас и закончить карьеру на своих условиях. Так что да, это было бы круто, но не я принимаю решения», — приводит слова Дюранта аккаунт Legion Hoops в социальной сети X.

Материалы по теме
«Как можно так неуважительно к нему относиться?» Экс-игрок НБА — о критиках Уэстбрука
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android